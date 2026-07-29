Está proibido, desde a última sexta-feira (24), colocar fogo em vegetação ou pastagens em qualquer região de Goiás, mesmo sob a forma de queima controlada. A medida, oficializada pelo Decreto nº 10.962, estabelece estado de emergência ambiental devido ao alto risco de incêndios florestais e à baixa umidade do ar característica do período de estiagem.\nO decreto proíbe queimadas para limpeza de vegetação, eliminação de lixo e manejo agrícola. As exceções são restritas a comunidades tradicionais, ao uso do fogo em práticas culturais e a atividades agrícolas exercidas por povos indígenas, quilombolas e agricultores familiares, desde que sigam protocolos de segurança e comuniquem a ação à Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Semad).\nO POPULAR entrou em contato com a Semad para solicitar um posicionamento sobre as ações de fiscalização previstas no novo decreto, mas não obteve retorno até a última atualização desta reportagem.