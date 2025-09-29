A Semana de Vacinação Contra a Febre Amarela começa nesta segunda-feira (29) e vai até a próxima sexta-feira (3). De acordo com a Secretaria de Estado da Saúde (SES), pessoas entre 5 e 59 anos que nunca se vacinaram podem receber uma dose única da vacina. A ação foi motivada após a confirmação de cinco casos da doença em macacos neste ano.\nPara se imunizar, basta procurar uma unidade de saúde ou sala de vacinação do município, levando um documento de identificação e o cartão de vacinação. Os profissionais irão verificar a situação vacinal e avaliar se há necessidade de aplicação da dose. Vale lembrar que a vacina continuará disponível mesmo após a campanha, pois integra o calendário nacional de imunização.\nA secretaria reforça que os macacos não transmitem a febre amarela, eles são vítimas, assim como os seres humanos. A transmissão ocorre por meio da picada de mosquitos infectados. Os principais sintomas incluem febre alta, dor de cabeça, dores no corpo, náuseas e vômitos. Em caso de suspeita, a recomendação é procurar atendimento médico imediato.