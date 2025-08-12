Termômetros de Chapadão do Céu, Mineiros e Jataí, cidades no sudoeste goiano, marcaram temperaturas na casa dos 3°C na madrugada desta terça-feira (12), as menores já registradas neste ano, segundo o Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas de Goiás (Cimehgo). Goiânia também registrou sua menor temperatura, com estimativa de 7°C.\nConforme o Cimehgo, Chapadão do Céu registrou 3.5°C, Mineiros 3.6°C e Jataí 3.8°C. O último recorde foi no dia 31 de julho em Jataí, que marcou 5.5°C. Segundo o gerente do órgão, André Amorim, o frio deve perder sua intensidade na quinta-feira (14).\nAO POPULAR, o gerente do órgão disse que no ano passado também tivemos frio registrado nesta mesma época. No dia 14 de agosto de 2024, em Goiânia, os termômetros marcaram 7.3°C.\nOutras cidades com registros de baixa temperatura; veja lista