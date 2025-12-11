Ao longo de 2024, o Estado de Goiás teve a menor taxa de natalidade dos últimos 14 anos, com 88,6 mil nascimentos ocorridos e efetivamente registrados no ano. Este quantitativo é o menor desde 2010, quando foram registradas 87,3 mil pessoas. Na comparação com 2023, o resultado representa uma queda de 3% no número de nascimentos, sendo esta a maior variação negativa observada desde 2020. Ao mesmo tempo, no ano houve um maior registro de casamentos, com uma taxa de 3,5% a mais do que no ano anterior. Em 2024, foram 33,6 mil casamentos heteroafetivos e 32,5 mil de 2023. Já o crescimento de casamentos homoafetivos em Goiás foi de 37%, superando significativamente a média nacional de 8,8%.\nOs dados pertencem à Pesquisa Estatísticas do Registro Civil 2024, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), e servem para analisar o comportamento social no Estado e nas cidades goianas a fim de poder balizar políticas públicas locais, como de habitação, em relação à formação de novas famílias, ou mesmo de implantação de escolas de educação infantil, que se relaciona com a de nascimentos. Segundo o superintendente do IBGE em Goiás, Edson Vieira, os dados da pesquisa são colhidos a partir dos cartórios em todo o Brasil e não revelam os motivos dos comportamentos e suas alterações.