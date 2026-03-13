-VÍDEO: Catalão registra abalo sísmico (1.3385644)\nUm tremor de terra de magnitude 2,4 foi registrado na tarde de quinta-feira (12), próximo ao município de Catalão, região sudeste de Goiás. O abalo sísmico ocorreu às 15h36 e foi detectado pelas estações da Rede Sismográfica Brasileira (RSBR), com análise do Centro de Sismologia da Universidade de São Paulo. Segundo os dados divulgados, este é o quarto tremor de terra registrado no estado apenas em 2026. O monitoramento é realizado pela RSBR, que atua na observação da atividade sísmica em todo o território nacional.\nAntes do evento registrado em Catalão, outros três abalos foram identificados no estado neste ano. Veja:\n(12/3) Catalão - Magnitude 2.4\n(26/1) Montividiu do Norte - Magnitude 3.0\n(21/1) Montividiu do Norte - Magnitude 2.1\n(18/1) Minaçu - Magnitude 3.0