O Relatório Anual do Desmatamento (RAD), divulgado pela rede MapBiomas nesta quarta-feira (27), aponta redução de área desmatada em Goiás pelo segundo ano consecutivo. De acordo com o levantamento, feito com base em alertas emitidos em 2025, houve um recuo de 44% no ano passado em relação ao ano anterior, índice duas vezes maior que o nacional (20,6%). No comparativo com 2023, a queda foi ainda mais significativa: 84,1%.\nEm números absolutos, foram identificados, em 2025, 10.983 hectares (ha) de área desmatada no território goiano. É a menor área desmatada da série histórica do monitoramento feito pelo MapBiomas. Em 2024, houve supressão de vegetação em 19.467 ha. Uma queda drástica em relação a 2023, quando o Estado registrou 69.388 ha com perda absoluta de vegetação nativa, representando uma alta de 125% em relação ao ano anterior.