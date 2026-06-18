Além da exposição de aeronaves e até de equipamentos, estarão disponíveis produtos e serviços, novidades tecnológicas, apresentação de estudos e pesquisas, palestras e debates (Divulgação / Sindag)\nO maior congresso de aviação agrícola do mundo acontecerá na cidade de Goianápolis, na Região Metropolitana. O Congresso da Aviação Agrícola do Brasil (Congresso AvAg) 2026 será, das 10h às 18h, entre os dias 18 e 20 de agosto, no Condomínio Aeronáutico Liberty. As inscrições são gratuitas, mas é necessário se inscrever com antecedência para solicitar uma chave de acesso ao cadastro e garantir uma vaga.\nPara participar é necessário que o participante tenha o código-convite, que é uma chave de acesso ao cadastro que não tem custo para ser gerada. “Esse código pode ser obtido de três formas: diretamente com o Sindag, com o Ibravag ou com qualquer uma das empresas expositoras que estarão presentes no evento”, informou Cláudio Júnior Oliveira Gomes, diretor operacional do Sindicato Nacional das Empresas de Aviação Agrícola (Sindag).