Suspensão temporária é ação de monitoramento para garantir segurança da população e não invalida eficácia do imunizante (Iron Braz/SES Goiás)\nO estado de Goiás suspendeu temporariamente o uso da vacina contra a dengue com o imunizante Butantan-DV seguindo a orientação do Ministério da Saúde e da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). De acordo com o governo federal, a medida foi adotada pela Anvisa após o registro de 42 casos com sinais de alerta, como dor abdominal intensa, vômitos persistentes e sangramentos, dos quais dois evoluíram para óbito.\nEm Goiás, 10.672 doses da vacina contra a dengue produzidas pelo Butantan foram aplicadas, entre fevereiro e a última segunda-feira (8), e há um caso em investigação pela Secretaria Estadual de Saúde (SES) de adversidade com o imunizante, de acordo com a subsecretária de Vigilância em Saúde, Flúvia Amorim.