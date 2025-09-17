O Hemocentro Coordenador Estadual Prof. Nion Albernaz (Hemogo) realizou, nesta terça-feira (16), a primeira transfusão de sangue de um tipo considerado raro. O paciente, um homem de 45 anos diagnosticado com anemia falciforme, possui o fenótipo sanguíneo raro anti-U. De acordo com o Cadastro Nacional de Sangue Raro (CNSR), apenas 16 pessoas no Brasil apresentam esse tipo sanguíneo. Para viabilizar a transfusão, foi necessária uma mobilização nacional, e a bolsa de sangue utilizada veio de São Paulo.\nAna Cláudia Mazza, hematologista do Hemogo, explica que entre os tipos sanguíneos amplamente conhecidos — A, B, AB e O — existem marcadores presentes nas células vermelhas, como o antígeno U. “Ao todo, são mais de 300 tipos de antígenos”, esclarece. O antígeno U, ausente em indivíduos com esse perfil raro, está presente em quase 100% dos caucasianos e em 99% das pessoas negras.