Goiás tem 220 dos 246 municípios sob risco potencial de incêndios florestais ou urbanos, ocasionado por fatores como umidade do ar abaixo de 30%, temperatura acima de 30º C, e ventos com velocidade acima de 30 quilômetros por hora (km/h) – condições que levam ao chamado “fator 30/30/30”. Esse é o maior número de cidades sob risco desde o início do período de estiagem neste ano e reflete no total de ocorrências do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás (CBM-GO) no combate ao fogo. Conforme a corporação, há hoje equipes atuando para apagar 43 queimadas com extensão de mais 200 hectares em todo o Estado, sendo o Nordeste goiano a região mais afetada.\nO prognóstico feito pelo Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas de Goiás (Cimehgo) para a segunda (8), terça (9) e quarta-feira (10) varia frequentemente ao longo da semana, conforme muda a combinação de fatores em cada município. Contudo, com uma massa de ar quente que atua como bloqueio atmosférico, a temperatura tem se elevado e a umidade ficado ainda mais baixa, chegando a patamares alarmantes, diz o gerente do Cimehgo. Os dois fatores, somados aos ventos fortes que propagam o fogo e dificultam o trabalho dos militares e de brigadistas, além da quantidade de material orgânico seco, criam um ambiente propício para grandes extensões de área queimada.