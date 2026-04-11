Um total de 93 municípios goianos não possui atendimento do transporte intermunicipal de passageiros, serviço que é regulamentado pela Agência Goiana de Regulação, Controle e Fiscalização de Serviços Públicos (AGR) e executado por empresas privadas por meio de autorizações. A informação tem como base um cruzamento de dados feito pelo POPULAR entre as linhas em funcionamento e seus trajetos com os municípios goianos, que mostra que a lacuna no atendimento corresponde a 38% das 246 cidades.\nHá uma estimativa de 330 linhas desenhadas para o Estado, número não confirmado pela AGR, mas a agência confirma que atualmente há 184 linhas ativas. Enquanto alguns municípios não têm atendimento, há outros onde as linhas se sobrepõem no sistema.\nA lacuna no atendimento abrange diversas regiões, desde o Entorno do Distrito Federal até o Sudoeste goiano, resultando na desconexão formal dessas localidades com a malha de transporte regular gerida pelo estado. Segundo informações da agência reguladora, 48 municípios estavam com processos de atendimento em fase de implementação por meio de novos chamamentos públicos, o que beneficiaria diretamente uma população de 557.679 pessoas. Uma dessas cidades seria Niquelândia, com cerca de 35 mil habitantes, e que estava em iminência de atendimento pelo Edital 001/26, mas que foi suspenso por decisão judicial.