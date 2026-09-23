Goiás está sob alerta amarelo para tempestades nesta quarta-feira (23) e quinta-feira (24), com possibilidade de queda de granizo, chuva intensa e rajadas de vento. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), as áreas de maior instabilidade devem se concentrar principalmente na região centro-sul do estado nesta quarta, enquanto a chuva pode atingir uma área maior de Goiás na quinta-feira.\nAo O POPULAR, a meteorologista do Inmet Elizabete Alves explicou que a condição de tempestade deve perder força a partir desta quinta. Ela explica que ainda podem ocorrer chuvas isoladas e pontuais, principalmente na região de Jataí e Rio Verde e em outras áreas do centro-sul de Goiás, mas com menor intensidade.\nApesar da redução da intensidade da instabilidade prevista pelo Inmet, o Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas de Goiás (Cimehgo) aponta que o risco de tempestades continua elevado. Conforme o órgão, 227 dos 246 municípios goianos apresentam risco potencial com chuvas acompanhadas de rajadas de vento superiores a 50 km/h.