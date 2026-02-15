Goiás deve registrar 29,5 mil novos casos de câncer este ano. Para o triênio 2026–2028, a estimativa é 16% superior à do período anterior, que teve 25,5 mil diagnósticos. Os dados são do Instituto Nacional de Câncer (Inca). Entre os tipos mais recorrentes, os cânceres de pele não melanoma, próstata e mama seguem liderando em ocorrências, mas outros diagnósticos chamam atenção pelo avanço expressivo. É o caso do câncer de cólon e reto, com aumento de 66% na estimativa de novos casos e que pode chegar a 1,8 mil registros no Estado.\nEm geral, um dos principais fatores de risco do câncer é a idade, o que ajuda a explicar o aumento dos casos estimados da doença, já que a expectativa de vida no Brasil subiu. Uma das doenças em que o envelhecimento interfere diretamente é a leucemia. “É só pensar que, já que nossa fábrica de sangue trabalhou a vida toda, há mais chance de dar problema”, conta Euslan de Almeida Júnior, hematologista do Hospital Araújo Jorge, referência estadual em câncer. Segundo o especialista Adriano Peclat, o mesmo ocorre em relação ao câncer de próstata.