Goiás tem primeiro caso suspeito de intoxicação por metanol, de acordo com a Secretaria Estadual de Saúde (SES). A divulgação foi feita na tarde desta sexta-feira (3). A paciente é uma mulher de 25 anos que mora em Itapaci, mas estava bebendo em uma cachoeira em Guarinos, na Região Central do estado. Ela está internada na UTI do Hospital Estadual do Centro-Norte Goiano, em Uruaçu.\nO caso segue classificado como suspeito e está em investigação, pois ainda estão sendo realizados exames para confirmar ou descartar a hipótese de contaminação por metanol.\nCasos no Brasil\nAté a tarde de quinta-feira (2), o Brasil havia registrado 48 casos suspeitos de intoxicação por metanol. Outros 11 casos já haviam sido confirmados por meio de detecção laboratorial pelo Centro de Informações Estratégicas e Resposta de Vigilância em Saúde (Cievs), segundo a Sala de Situação instalada pelo governo federal