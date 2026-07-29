O número de golpes em Goiás aumentou nos últimos anos. De acordo com anuário de Segurança Pública, em 2025, mais de 85 mil casos foram registrados em Goiás. Segundo apuração da TV Anhanguera, a cada hora que passa, cerca de 10 pessoas são vítimas de algum tipo de golpe, em Goiás.\nEm entrevista à TV Anhanguera, Kellen Cristina de Oliveira contou que recebeu uma mensagem no celular que dizia que ela tinha pendências no pagamento do Imposto de Renda. “Eu assustei. Abri, cliquei no link e caiu um valor lá. Só que, logo em seguida, eu tirei print e mandei tudo para o meu pai, porque, até então, nunca declarei receita nem nada”, explica.\nSegundo ela, seu pai lhe disse para trocar todas as senhas de seu banco imediatamente, pois ela estava levando um golpe.\nUma outra pessoa pagou R$1.250 em uma geladeira que viu sendo anunciada na internet. Ela comprou a geladeira online e esperou o pedido chegar, mas não recebeu. “Caí em desespero, comecei a chorar, esse dinheiro eu trabalhei o mês todinho, a metade do meu salário todo, para comprar a geladeira nova. Eu vi essa em boas condições e disse ‘vou comprar essa’”, explica.