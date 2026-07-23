Anuário de Segurança Pública mostra recuo em homicídios dolosos no estado, enquanto registros de feminicídio subiram 4,3% no último ano (Divulgação/PCGO)\nGoiás registrou queda de 12,7% na taxa de mortes violentas em 2025, segundo o Anuário de Segurança Pública, divulgado pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública (FBSP) nesta quinta-feira (23). Entre os anos de 2024 e 2025, o número de casos caiu de 1.386 para 1.222, o que representa 164 registros a menos no período analisado. A taxa de recuo registrada no Estado ficou inferior à média nacional, que foi de 19,1%. Os dados analisados mostram que Goiás tem a taxa de 16,5 mortes violentas por 100 mil habitantes. Essa é a 7ª menor taxa do país.\nO FBSP classifica como mortes violentas intencionais: homicídios dolosos (com intenção de matar), feminicídios, latrocínios (roubos seguidos de morte), lesões corporais seguidas de morte e mortes cometidas por policiais.