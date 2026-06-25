Os goianos amanheceram sentindo o frio nesta quinta-feira (25), com temperaturas que chegaram a 12°C em algumas regiões do estado. Em Goiânia, os termômetros marcaram mínima de 14,2°C. Segundo o Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas de Goiás (Cimehgo), o estado deve continuar registrando manhãs mais frias e tardes quentes até o fim de semana.\nDe acordo com o gerente do órgão, André Amorim, a queda brusca nas temperaturas é resultado da combinação entre o avanço de uma frente fria e a chegada de uma massa de ar polar ao estado.\nSegundo André Amorim, gerente do órgão, o motivo da sensação de um frio que chegou de uma vez neste quarta-feira (24), seria o deslocamenteo de uma frente fria e o ar frio de origem polar que chegaram juntos no estado.\nEsse frio permanece hoje, amanhã e ainda durante o fim de semana, mas já vai perdendo intensidade aos poucos. As manhãs continuarão mais frias, enquanto as tardes serão mais quentes", explicou.