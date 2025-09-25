Ferramentas para auxiliar na identificação e notificações de eventos climáticos adversos serão implantadas em Goiás. No sábado (27), a Defesa Civil estadual fará um teste para o novo sistema nacional de alerta, que deve começar a funcionar em todos os municípios goianos em outubro. O sistema será utilizado para notificar toda a população de determinada área, com um alerta que aparece na tela do celular ou um sistema de sirene ativado também no aparelho. Além dessa ação, o governo estadual deu início ao processo de compra de um radar meteorológico que deve informar antecipadamente o volume estimado de uma tempestade, de forma a basear medidas mais rápidas de mitigação de danos.\nDenominado Defesa Civil Alerta, o sistema vai ser iniciado em quatro municípios goianos no fim de semana. Por volta das 15 horas de sábado, um alerta será enviado a todos os aparelhos celulares que estejam em Goiânia, Formosa, Goiás e Itumbiara, mas moradores de áreas limítrofes também podem ser notificados. A notificação será enviada aos celulares com tecnologia 4G ou 5G e não é necessário manter ativo os dados móveis ou wi-fi. Quem estiver viajando a esses locais também pode receber a mensagem teste, que deve conter os informativos: “Demonstração do novo sistema de alerta de emergência em Goiás”. Além disso, uma sirene será ativada por dez segundos.