O Consórcio Rota Verde Goiás, responsável pelo trecho da BR-060 entre Goiânia e Rio Verde e da BR-452 entre Rio Verde e Itumbiara, começou a instalar nesta quarta-feira (11) a primeira estrutura de pedágio eletrônico na BR-060, em Acreúna. Serão oito praças de pedágio nas rodovias federais da chamada Rota Verde com o sistema em que a cobrança é automatizada, sem o uso de cancelas e com pagamento após a passagem pelo trecho. A previsão é de que a cobrança comece em abril.\nNovidade em Goiás, o sistema conhecido como free flow (ou “fluxo livre”, em português) já pode ser visto em rodovias federais e estaduais de São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul, e é tida como benéfica, já que o condutor não precisa parar e, portanto, não há filas. O novo formato de cobrança trazido ao Estado pelo consórcio que assumiu os trechos das rodovias goianas em março de 2025 vai abranger cinco pontos de pedágio na BR-060 – em Goiânia, Abadia de Goiás, Indiara – e duas em Acreúna, além de outros três na BR-452, em Santa Helena de Goiás, Bom Jesus de Goiás e Itumbiara, totalizando as oito praças.