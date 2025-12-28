Cinco passarelas começaram a ser construídas ao longo da GO-070 entre Goiânia e Goianira. As estruturas fazem parte de um projeto da Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes (Goinfra) que vai construir 10 passarelas de pedestres e reformar outras 11 estruturas na região metropolitana. Além dos dois municípios, as obras serão também em Trindade e Bela Vista.\nAs passarelas vão ser construídas próximo ao Hospital Geral de Urgências Otávio Lage (Hugol), Jardim Primavera, Setor Triunfo e Escola Walter Bernardino, as duas últimas em Goianira; e na Vila Mutirão próximo ao Posto Comando de Policiamento Rodoviário, em Goiânia. As obras de implantação da estrutura na Vila Mutirão já estão em execução. Na GO-070, serão reformadas outras duas passarelas: Parque dos Girassóis, em Goianira e Mirante, na cidade de Goiás.