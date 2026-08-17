GO-462, que liga Goiânia a Santo Antônio de Goiás (Reprodução / Google Street View)\nA Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes (Goinfra) lançou uma licitação para duplicar e restaurar a GO-462. Uma mulher morreu em um acidente envolvendo uma ambulância na rodovia, em Santo Antônio de Goiás, na Região Metropolitana de Goiânia, e moradores protestaram por melhorias.\nO acidente aconteceu na quinta-feira (13), na altura do trevo de acesso da cidade. Ariadna Cristina Teodoro, de 47 anos, morreu após o carro que ela dirigia bater contra uma ambulância.\nEm nota, a Prefeitura de Mossâmedes lamenta o falecimento da condutora envolvida no acidente com uma ambulância municipal e manifesta solidariedade à família. Informou que o motorista da ambulância estava habilitado, realizou teste do bafômetro com resultado de 0,0 mg/L e que a documentação estava regular. O Município ressaltou que ainda não é possível apontar causas ou responsabilidades e aguarda a perícia da Polícia Civil, comprometendo-se a colaborar com as autoridades e a evitar especulações até a conclusão das investigações (veja a nota completa no final da matéria).