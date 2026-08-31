As companhias aéreas Gol e Latam, juntamente com a agência de viagens CVC Brasil, foram condenadas pela Justiça de Goiás a pagar uma indenização de R$ 8 mil a um passageiro com Transtorno do Espectro Autista (TEA) e sua família. A decisão, da 1ª Vara Cível de Rio Verde, no sudoeste goiano, ocorreu após o grupo enfrentar mais de seis horas de espera no aeroporto em São Paulo, atraso de mais de 12 horas para chegar ao destino final e o extravio de todas as malas durante a viagem.\nAo POPULAR, a CVC Brasil informou que já fez o pagamento do valor determinado na sentença. A empresa reforçou seu compromisso com a acessibilidade e com o atendimento adequado a passageiros com necessidades específicas e afirmou que permanece à disposição para prestar os esclarecimentos necessários.\nA reportagem também pediu um posicionamento sobre o caso à Gol e à Latam, mas não teve retorno até a última atualização desta reportagem.