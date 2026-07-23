Uma operação da Polícia Civil desarticulou uma organização criminosa especializada na prática de fraudes eletrônicas por meio do golpe da falsa plataforma de investimentos, além de lavagem de dinheiro, devido as infrações.\nPor não ter os nomes divulgados pela polícia, O POPULAR não localizou as defesas dos suspeitos.\nSegundo a PC, a investigação teve início após uma vítima procurar a Delegação Estadual de Repressão a Crimes Cibernéticos (Dercc) relatando ter sido convencida a realizar depósitos em plataformas de investimentos internacionais, com a promessa de muita rentabilidade.\nDurante meses, os criminosos simulavam lucros, faziam pequenos pagamentos para transmitir credibilidade ao esquema e conveciam a vítima a realizar novos investimentos, ocasionando prejuízo superior a R$ 640 mil.\nAo longo das investigações, a Polícia Civil identificou que os valores eram direcionados para empresas formalmente constituídas, utilizadas como contas de passagem para o recebimento dos recursos obtidos de forma ilegal.