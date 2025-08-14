Um casal foi preso suspeito de extorquir dinheiro de homens idosos e ricos utilizando a ameaça de divulgar fotos íntimas das próprias vítimas. De acordo com a Polícia Civil, os investigados foram identificados como Gean Júnior Peixoto, de 29 anos, e Amanda Caixeta dos Santos, de 24. Pelo menos três vítimas realizaram transferências bancárias que, somadas, totalizam cerca de R$ 50 mil. Ao todo, cinco vítimas já registraram denúncias.\nO POPULAR não conseguiu localizar a defesa do casal para posicionamento até a última atualização desta matéria. A divulgação das imagens e dos nomes dos investigados foi autorizada pela Polícia Civil por se tratar de um caso de interesse público, com o objetivo de identificar possíveis novas vítimas.\nAs prisões ocorreram na última terça-feira (12), nas cidades de Silvânia e Vianópolis, onde o casal estava escondido em casas de familiares. Os mandados foram cumpridos no âmbito da 'Operação Sexy Fake'.