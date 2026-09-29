-IMÓVEL DE LUXO (1.3461713)\nUma das vítimas de Roger Kogi Tabata, dono de uma imobiliária suspeito de golpes de mais de R$ 1 milhão contra clientes em Goiânia e no interior de Goiás, disse em entrevista à TV Anhanguera que perdeu R$ 115 mil ao tentar comprar um apartamento avaliado em quase R$ 500 mil. Até o momento, oito pessoas denunciaram Roger, que atua como corretor de imóveis de luxo, e anuncia a compra, venda e locação nas redes sociais (assista acima).\nQuando era para assinar algum papel. Para ir lá no cartório, ele vinha pessoalmente. Me colocou no carro dele, bem elegante. Enrolando para entregar o imóvel. Sempre falava que estava quase pronto. Eu ali sonhando com meu novo lar e recebemos a notícia do golpe”, contou a mulher que preferiu não ter a identidade divulgada.\nEm nota enviado ao POPULAR, a defesa de Roger disse que recebeu com surpresa a decretação de sua prisão e já está adotando todas as medidas judiciais cabíveis para assegurar o pleno exercício de seus direitos e garantias constitucionais. "É importante esclarecer que as acusações divulgadas ainda serão devidamente apuradas no âmbito judicial, inexistindo, até o presente momento, condenação definitiva contra Roger. Parte relevante das situações mencionadas envolve relações negociais e obrigações de natureza patrimonial que já vêm sendo discutidas nas vias judiciais próprias" (veja a nota na íntegra ao final da reportagem).