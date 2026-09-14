-golpista_amor_goiania (1.3456017)\nUm homem suspeito de ser um “golpista do amor” e de se passar por investidor para aplicar um golpe de mais de R$ 300 mil em uma vítima foi preso pela Polícia Civil (PC), em Goiânia (veja o vídeo acima). Segundo a investigação, ele teria conhecido a mulher por meio de um aplicativo de encontros e, após iniciar um relacionamento amoroso, passou a pedir valores e depois desapareceu.\nComo o nome do suspeito não foi divulgado, O POPULAR não conseguiu localizar a defesa dele para que pudesse se posicionar sobre o caso.\nAo POPULAR, a delegada Lara Soares afirmou que o investigado se relacionou com a mulher, que mora na capital, por cerca de dois anos.\nDe acordo com a PC, o homem usou a relação de confiança que estabeleceu com a vítima para receber diversas quantias sob a alegação de que aplicaria o dinheiro e depois devolveria o valor com rendimentos. Parte do recurso teria saído da conta da avó da vítima e o prejuízo total estimado é de R$ 327.161,47.