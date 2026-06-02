Governador Daniel Vilela se manifesta após acidente que deixou cinco mortos na GO-518 (Reprodução/Instagram de Daniel Vilela | Divulgação/Corpo de Bombeiros)\nO Governador de Goiás, Daniel Vilela (MDB), decretou luto oficial de três dias após o acidente entre uma van escolar e um caminhão que deixou cinco estudantes mortos na GO-518, em Buriti Alegre, na região oeste do estado. Em nota, Vilela se solidarizou com familiares e suspendeu as aulas da rede estadual em Sanclerlândia e Córrego do Ouro (leia na íntegra ao final do texto).\nNeste momento tão difícil, me solidarizo com os familiares, amigos, professores e toda a comunidade escolar. A partida desses jovens deixa Goiás de luto”, destacou o governador.\nO acidente ocorreu na noite de segunda-feira (1º), quando as vítimas, que eram estudantes do Colégio Estadual da Polícia Militar 5 de Janeiro, em Sanclerlândia, voltavam para Córrego do Ouro, município onde moravam.