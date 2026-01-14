-VÍDEO: Governador responde imitador que impressionou com semelhança na voz ao enganar pai de amigo (1.3361485)\nO governador de Goiás, Ronaldo Caiado, respondeu nas redes sociais a um vídeo que viralizou ao mostrar um imitador com voz muito parecida com a dele enganando um policial militar aposentado. A resposta foi publicada na terça-feira (13).\nNo vídeo, Caiado comenta a brincadeira feita por Pedro Leonardo e pelo amigo Anderson Morais, que imitou o governador durante uma ligação telefônica para Célio Pires, pai de Pedro e policial militar aposentado. Segundo Caiado, a imitação foi tão boa que chegou a causar confusão.\nAté eu fiquei sem saber quem é que estava falando”, disse o governador em tom de brincadeira.\nDurante a ligação gravada, Caiado conversa com o policial, agradece os elogios, fala sobre segurança pública e até comenta o envio de um helicóptero para a região de Rio Verde. Em determinado momento, ele brinca dizendo que, da próxima vez, só acredita se for por chamada de vídeo.