O Governo de Goiás abriu um processo seletivo com 150 vagas temporárias na Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes (Goinfra). As oportunidades são para engenheiros, arquitetos, geólogos e biólogos (confira lista ao final do texto). Todos os cargos oferecem salário de R$ 9,4 mil, além de auxílio-alimentação de R$ 1 mil.\nAs inscrições vão das 14h desta quarta-feira (8) até as 18h do dia 17 de outubro, exclusivamente pela internet, no Portal de Seleção do Governo de Goiás. A taxa de inscrição é de R$ 80.\nEntre as principais funções estão Gestor e Fiscal de Obras Rodoviárias (87 vagas), Projetista de Rodovias (12 vagas) e Orçamentista de Obras Rodoviárias (11 vagas). Há reserva de vagas para pessoas com deficiência (PcD), recém-formados e candidatos autodeclarados pretos ou pardos (PPP).\nPrefeitura em Goiás abre concurso com salário de até R$ 8 mil e 49 vagas