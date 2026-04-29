O Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP) negou recurso da Meta e manteve a recomendação para WhatsApp e Messenger como não recomendados para menores de 14 anos.\nA decisão saiu na segunda-feira (27) em despacho publicado no Diário Oficial da União. Segundo o documento, o recurso da Meta "não trouxe elementos suficientes" para a alteração da recomendação do Ministério da Justiça e Segurança Pública.\nNa prática, a classificação segue a mesma feita em 2025. Na ocasião, o governo revisou a recomendação de idade para várias plataformas. Messenger e WhatsApp foram de 12 para 14 anos como idade mínima.\nEmpresário do ramo têxtil é preso suspeito de fraude fiscal e lavagem de mais de R$ 290 milhões\nGoverno suspende 3,5 milhões de multas por não pagar pedágio\nInfluenciador é preso em Goiás em operação contra esquema de R$ 260 milhões com 'jogo do tigrinho'