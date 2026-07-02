O Governo de Goiás publicou o Edital de Convocação nº 1/2026, chamando 225 candidatos aprovados no concurso público de 2022 para o cargo de Professor Classe III. Os profissionais convocados irão preencher vagas imediatas na rede estadual de ensino e já têm datas definidas para as etapas de nomeação, posse e início das atividades (veja a lista abaixo).\nA Secretaria de Estado da Educação (Seduc) anunciou que passará a adotar um novo modelo de posse, realizado totalmente de forma digital. Pela primeira vez, os aprovados poderão assinar os termos de posse remotamente por meio do Sistema Eletrônico de Informações (SEI Goiás), sem a necessidade de comparecer presencialmente para essa etapa.\nOs candidatos convocados receberão orientações por e-mail e deverão encaminhar a documentação exigida por meio de peticionamento eletrônico no SEI. Antes disso, será necessário realizar um cadastro básico, enviando cópias digitalizadas do RG, CPF e certidão de nascimento ou casamento para o e-mail oficial da posse da Seduc. Quem ainda não possui acesso ao sistema deverá criar um cadastro como usuário externo.