-Governo convoca quase 1,4 mil professores para rede estadual (1.3324649)
O governador Ronaldo Caiado (UB) anunciou que autorizou a convocação de 1.391 novos professores para a rede estadual de ensino. Segundo Caiado, os convocados são os candidatos aprovados e cadastro de reserva do último concurso realizado em 2022 (veja vídeo acima).
Eles vão tomar posse entre janeiro e março do próximo ano", declarou o governador na rede social, na quarta-feira (15), Dia dos Professores.
Desse total convocado, 535 foram aprovados no concurso público e 856 estavam no cadastro de reserva, de acordo com o governo. Por enquanto, não foi divulgada a lista com os nomes dos convocados.