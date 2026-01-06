O governo de Goiás deu novas destinações aos prédios dos Centros Estaduais de Referência e Excelência em Dependência Química (Credeqs), iniciativa da gestão anterior, mas que não foi adiante. Dois edifícios já estão concluídos. Um deles, em Quirinópolis, foi doado ao Instituto Federal de Goiás (IFG) para a implantação de uma unidade educacional. O outro, em Goianésia, vai se tornar um agrocolégio. Já os imóveis das construções inacabadas em Morrinhos e Caldas Novas estão com os processos administrativos de devolução às gestões municipais em fase final.\nReportagem de O POPULAR, publicada em abril de 2023, mostrou que o futuro dos Credeqs no interior de Goiás estava indefinido. Na ocasião, a Secretaria de Estado da Saúde de Goiás (SES-GO) informou que estudava o destino da estrutura concluída e nunca utilizada em Goianésia, bem como a retomada das obras em Caldas Novas e Morrinhos. Já o edifício de Quirinópolis havia sido cedido à prefeitura local.