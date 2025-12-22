O governo de Goiás protocolou na Assembleia Legislativa (Alego) o Projeto de Lei Complementar (PLC) nº 27/2025, que propõe uma mudança na gestão e governança do sistema de transporte coletivo da região metropolitana de Goiânia. A principal mudança da proposta é a estadualização da Companhia Metropolitana de Transportes Coletivos (CMTC), que deixará de ser vinculada à Prefeitura de Goiânia, como ocorre desde sua criação, em 2008, para integrar a administração pública estadual. Caso a proposta seja aprovada pelos deputados estaduais, a companhia passará a ser vinculada à Secretaria-Geral de Governo (SGG).\nDe acordo com o projeto, a CMTC passa a ser qualificada como uma empresa pública metropolitana, com personalidade jurídica de direito privado e patrimônio próprio, mas agora sob a jurisdição direta do Estado de Goiás. A justificativa apresentada pelo governo é a necessidade de “garantir a unicidade de comando e o alinhamento estratégico com as políticas estaduais de mobilidade”, superando o que a SGG classifica como “ineficiência da atual estrutura de governança”. A justificativa do documento é de que a atual estrutura é “marcada por desequilíbrios decisórios, insegurança institucional e vulnerabilidade política, que comprometem a continuidade das políticas públicas de mobilidade metropolitana e a sustentabilidade financeira do transporte coletivo”.