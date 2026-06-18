Mais 400 policiais penais aprovados no concurso público da Diretoria-Geral de Polícia Penal (DGPP) foram convocados pelo Governo de Goiás nesta quarta-feira (17). O edital detalha as etapas obrigatórias para a posse, como perícia médica e análise documental, que devem ser cumpridas entre os meses de junho e julho. A nomeação oficial está prevista para o início de agosto.\nConfira o edital no Diário Oficial do Estado.\nO processo de posse será realizado de forma totalmente online, por meio do Sistema Eletrônico de Informações (SEI). Para iniciar, o candidato deve realizar, entre os dias 18 e 22 de junho, um cadastro básico na plataforma. O procedimento consiste no envio de cópias digitalizadas dos documentos pessoais (RG e CPF, frente e verso) para o endereço eletrônico oficial: posse@goias.gov.br.