O governador de Goiás, Ronaldo Caiado (UB), decretou ponto facultativo em unidades do Estado nos dias 24 e 26 de dezembro de 2025, em razão das celebrações de Natal, e também nos dias 31 de dezembro de 2025 e 2 de janeiro de 2026, por conta das festividades de Ano Novo. O decreto não se aplica aos órgãos e entidades que realizam atividades essenciais.\nAs atividades normais do Estado serão retomadas no dia 5 de janeiro de 2026. Serão mantidas as atividades essenciais como unidades de saúde, policiamento civil e militar, Corpo de Bombeiros Militar, além das áreas de imprensa, arrecadação e fiscalização, que funcionarão normalmente durante o período (veja lista abaixo).\nA medida está prevista no Decreto nº 10.821, de 1º de dezembro de 2025, assinado pelo governador e publicado no Diário Oficial do Estado (DOE).