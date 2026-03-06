O governo estadual lançou uma ação integrada de combate à violência contra a mulher nesta quinta-feira (5). As atividades incluem desde o cumprimento de mandados de prisão relacionados a crimes de violência de gênero até a promoção de campanhas educativas. A violência contra a mulher é um dos principais desafios da segurança pública goiana. Conforme dados da Secretaria de Estado da Segurança Pública de Goiás (SSP-GO), em 2025 o Estado registrou, em média, um feminicídio por semana.\nA Operação Mulheres 2026 combina ações preventivas, repressivas e educativas voltadas à proteção das mulheres, com ênfase entre os dias 6 e 31 de março, e reúne as forças de segurança estaduais e a Guarda Civil Metropolitana (GCM) de Goiânia, sob coordenação da SSP-GO.\nEntre as ações previstas estão visitas preventivas a vítimas e agressores monitorados, além da fiscalização e do acompanhamento de medidas protetivas de urgência (MPUs). Para ter ideia, de acordo com dados do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), somente neste ano foram 2,3 mil novas medidas protetivas concedidas pelo Tribunal de Justiça do Estado de Goiás (TJ-GO), uma média de 1,5 medida por hora.