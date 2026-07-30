O Governo de Goiás lançou o edital de licitação de R$ 40 milhões para a contratação de uma empresa que irá atender o novo Centro Administrativo, em Goiânia. A previsão de execução é de um período de 36 meses. A licitação, realizada sob a modalidade de Pregão Eletrônico, visa a contratação de uma empresa especializada para gerenciar uma ampla gama de serviços contínuos que inclui desde a manutenção predial preventiva e corretiva — com fornecimento de peças e materiais — até a operação de sistemas de segurança, como controle de acesso e monitoramento por câmeras.\nDe acordo com o edital, a empresa vencedora será responsável por disponibilizar mão de obra exclusiva para diversas frentes operacionais no complexo administrativo. Estão previstos serviços de:\nLimpeza e conservação predial;\nHigienização de reservatórios de água;