Passados quase quatro anos desde que foram suspensas as análises dos requerimentos de outorga de uso de água da bacia hidrográfica do Rio Meia Ponte, a Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável de Goiás (Semad) expediu um regulamento para retomar o andamento das solicitações até a conclusão do processo de alocação negociada. Ao todo, 648 pedidos estão aptos a serem analisados com a publicação da nova instrução normativa, sendo 515, ou 79,5% do total, no Baixo Meia Ponte, trecho abaixo do ponto de captação da Companhia de Saneamento de Goiás (Saneago) no Setor São Domingos, em Goiânia.\nCom a publicação da instrução normativa no último dia 10, a Semad estabelece novos critérios para destravar a análise de outorgas, com regras para o Alto Meia Ponte, acima do ponto de captação da Saneago, onde o conflito pelo uso é mais crítico diante da situação de escassez hídrica, e para o Baixo Meia Ponte. A parte alta da bacia segue com restrições mais expressivas, sendo vedada a captação superficial direta. Por outro lado, no trecho abaixo da captação da Saneago para abastecimento público, serão retomadas todas as análises, com exceção de alguns pontos considerados críticos.