O governo de Goiás pleiteia um empréstimo junto ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) para comprar o prédio para onde o Hospital Estadual de Urgências de Goiás Dr. Valdemiro Cruz (Hugo) vai se mudar no início de 2027. O imóvel está avaliado em R$ 500 milhões. Nesta terça-feira (8), o governador Daniel Vilela (MDB) assinou um protocolo de intenções para a compra do imóvel, que será feita por meio de contratação direta, mediante inexigibilidade de licitação.\nO prédio foi inicialmente construído pelo grupo Oncoclínicas e a Cedro Participações para abrigar o Câncer Center Goiânia, um hospital oncológico privado, mas o projeto não foi levado adiante pela empresa responsável por problemas financeiros. Nesta terça-feira (7), a coluna do jornalista Lauro Jardim, no jornal O Globo, informou que a Oncoclínicas, um dos maiores grupos de oncologia, hematologia e radioterapia da América Latina, estuda recorrer à recuperação extrajudicial para reestruturar suas dívidas.