O governo de São Paulo confirmou, neste sábado (4), a segunda morte em decorrência de intoxicação de metanol. Trata-se de um homem de 46 anos e morador da capital paulista. Ele não teve o nome divulgado.
Conforme o balanço da Secretaria de Estado da Saúde, São Paulo tem agora 162 casos de intoxicação por metanol, entre confirmados e investigados. O levantamento indica 14 casos confirmados, com dois óbitos, ambos na capital. Outros 148 são investigados, sendo 7 óbitos.
"A Secretaria de Saúde recomenda evitar o consumo de bebida destilada que não saiba a procedência, e que o paciente com quadro incomum após ingestão de bebida alcoólica deve procurar atendimento médico imediato, realizar exames laboratoriais e avaliação oftalmológica", diz trecho do comunicado governo, enviado à imprensa.