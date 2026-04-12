Atores importantes na prevenção e combate ao fogo no Cerrado, os brigadistas comunitários da região Nordeste de Goiás contam agora com uma possibilidade de remuneração. A Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Semad) vai lançar o edital de convocação para o projeto piloto do PSA Brigadas, que oferece aos interessados o pagamento no valor de R$ 267,24 por cada período de 12 horas de disponibilidade operacional.\nO projeto é voltado para moradores dos municípios de Alto Paraíso de Goiás, Cavalcante, Colinas do Sul, Teresina de Goiás, Nova Roma e São Domingos. Ao todo, são ofertadas 180 vagas para o curso de formação, sendo 30 para cada cidade participante. Para se candidatar, é necessário ter no mínimo 18 anos.\nA região Nordeste, especialmente a Chapada dos Veadeiros, tem histórico de enfrentamento a grandes incêndios florestais, e conta com diversas iniciativas de brigadas comunitárias, a maioria formada por voluntários. Essa é a primeira vez que uma iniciativa do governo estadual irá remunerar cidadãos que atuarem na prevenção e no combate inicial a incêndios florestais. Cada brigadista poderá realizar até 15 plantões mensais de 12 horas cada. Os selecionados terão direito a seguro de vida, alimentação durante as operações e equipamentos de proteção individual (EPIs).