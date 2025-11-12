O governo federal vai oficializar a inclusão do novo trecho da Fiol (Ferrovia de Integração Oeste-Leste) no PPI (Programa de Parcerias de Investimentos), além de sua adesão ao PND (Programa Nacional de Desestatização).\nCom as duas medidas, o Ministério dos Transportes e a Casa Civil da Presidência confirmam a alteração do trecho 3 da Fiol. O traçado original ligaria Barreiras (BA) a Figueirópolis (TO). Agora, a nova malha pretende conectar Correntina (BA) a Mara Rosa (GO), um eixo de 840 km de extensão que cria uma rota direta de integração com a Fico (Ferrovia de Integração do Centro-Oeste), em Mato Grosso.\nO novo traçado foi decidido após estudos mostrarem que a via direta de conexão evita a passagem por um longo trecho da Ferrovia Norte-Sul, que tornaria o caminho mais longo e caro, devido a direito de passagem cobrado por empresas que já atuam na ferrovia.