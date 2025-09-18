O Rio Meia Ponte, principal manancial que abastece a Região Metropolitana de Goiânia, entrou no nível crítico 2, quando a vazão de escoamento é igual ou inferior a 4 mil litros por segundo. Com isso, a Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Semad) reduziu em 25% do volume diário captado, com exceção do abastecimento público, consumo humano e de animais. Assim, por ora, não há risco de racionamento de água para a população.\nA situação, causada pelo período de seca, foi constatada na última sexta-feira (12) por meio de um monitoramento do Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas de Goiás (Cimehgo), órgão ligado à Semad. Outra medida emergencial é manter a vazão de captação de até 2 mil litros por segundo, visando o abastecimento da Região Metropolitana de Goiânia.