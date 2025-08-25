O Ministério da Saúde anunciou nesta segunda-feira (25) que selecionou 501 médicos especialistas que vão atuar em regiões mais vulneráveis de 212 municípios de todos os estados e do Distrito Federal.\n"Do total, 67% vão reforçar o atendimento no interior do Brasil em especialidades como cirurgia geral, ginecologia, anestesiologia e otorrinolaringologia", afirma o ministério.\nO edital de seleção dos médicos estabeleceu que os profissionais que atuarão em municípios classificados como de muito alta vulnerabilidade vão receber uma bolsa mensal de R$ 20 mil. A bolsa cai para R$ 15 mil para aqueles que serão alocados em municípios de alta vulnerabilidade, e para R$ 10 mil em locais de média, baixa ou muito baixa vulnerabilidade.\nSaúde define OSs que vão assumir maternidades municipais em Goiânia\nSamu de Goiânia recebe 14 ambulâncias novas