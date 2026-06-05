-CAO_GAARA_ADOCAO.mp4 (1.3418910)\nO cãozinho Gaara teve um final feliz: após viralizar nas redes sociais por não encontrar um lar, mesmo participando de diversas feiras de adoção, ele foi finalmente adotado pela jornalista Graciele Lacerda, de 45 anos, e seu esposo, o cantor Zezé Di Camargo, de 63. O casal se encantou pelo animal e concretizou a adoção nesta sexta-feira (5). Em suas redes sociais, Graciele compartilhou o processo, publicando vídeos do momento em que se dirigia à instituição, que atua no resgate e cuidado de animais abandonados, para buscar o novo integrante da família.\nAo chegar ao local, Graciele conheceu outros animais acolhidos pela entidade e conversou com voluntários. Durante a visita, foi explicado que os cães resgatados passam por um protocolo rigoroso de tratamento: são tratados, vacinados e castrados antes de serem disponibilizados para adoção, processo que ocorre mediante triagem dos interessados. Segundo a influenciadora, o cão passará por um período de adaptação antes de ser levado para a fazenda “É o Amor”, em Araguapaz, na Região Noroeste de Goiás. No local, o animal terá um espaço amplo para conviver com outros cães da família, contou Graciele.