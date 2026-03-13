Um desenho feito no Viaduto Iris Rezende Machado, na região noroeste de Goiânia, gerou alvoroço nas redes sociais nos últimos dias. De um lado, o empresário e dono da Havan, Luciano Hang, publicou um vídeo nas redes sociais nesta terça-feira (10), classificando a ação como vandalismo. Ao mesmo tempo, o artista Smith Art Tattoo, responsável pela pintura, se manifestou e afirmou que a intervenção se trata de uma expressão artística.\nParte do muro do viaduto havia sido pintada no fim de janeiro deste ano por Hang e pelo prefeito de Goiânia, Sandro Mabel (UB), pouco antes da inauguração de uma unidade da Havan na cidade. Posteriormente, a Prefeitura de Goiânia concluiu a pintura do viaduto. No vídeo divulgado nas redes sociais, Hang classificou a ação como criminosa, mostrou que o local já foi pintado novamente e que o desenho foi coberto e pediu a políticos o endurecimento das leis de combate à pichação, com a aplicação de penas mais graves, inclusive prisão.