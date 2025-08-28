A implantação de grama sintética em canteiros centrais de dois trechos de vias em Goiânia neste mês teve repercussão em todo o País, com técnicos e entusiastas das áreas ambiental e de urbanismo se colocando contra a iniciativa da Prefeitura. A ação é inédita em todo o Brasil e não há informação sobre uso do objeto em espaço público em outras cidades do mundo.\nA partir da intervenção na capital, o botânico e paisagista Ricardo Cardim, mestre pela Universidade de São Paulo (USP) e que se tornou referência na área de arquitetura paisagística, produziu um vídeo para suas redes sociais – ele conta com 164 mil seguidores –, contestando o uso da grama artificial nas cidades, ressaltando a importância da vegetação natural e os problemas que causam o objeto. “A única semelhança entre elas é o nome grama, porque isso daqui é um tapete de plástico feito de petróleo”, disse na gravação, ao mostrar a grama sintética.