-Grama sintética levada por enxurrada em Goiânia (1.3316246)\nA grama sintética implantada pela Prefeitura de Goiânia em canteiros centrais de algumas avenidas, como alternativa à grama natural, foi arrancada após a forte chuva que atingiu a capital na tarde dessa terça-feira (23). Um influenciador gravou o momento em que parte desse material se espalhou por uma rua de Goiânia (veja o vídeo acima).\nA Companhia de Urbanização de Goiânia (Comurg) informou que o material arrastado pela água foi recuperado para avaliar a causa de ter se desprendido. "A empresa salienta a importância da situação, depois de uma chuva que, em 1h30 rendeu 52,8 mm e ventos de 50 km/h", cita trecho do comunicado (veja íntegra ao final desta reportagem).\nSegundo o Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas de Goiás (Cimehgo), a precipitação da chuva em Goiânia chegou aos 78 milímetros (mm). O gerente do órgão, André Amorim, contou que choveu o equivalente a seis dias durante a tarde e noite de terça-feira na cidade.