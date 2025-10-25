Alexandre Augusto dos Reis é descrito como "grande homem e um excelente treinador" (Reprodução/Instagram de Alexandre Augusto dos Reis)\nO professor de futsal Alexandre Augusto dos Reis, de 49 anos, era um grande profissional do esporte e exemplo de dedicação, segundo familiares, amigos e alunos. Ele morreu na sexta-feira (24) em Anápolis, a 55 km de Goiânia, e foi homenageado nas redes sociais. A causa da morte não foi divulgada.\nPerdemos um grande profissional do esporte, exemplo de dedicação, liderança e paixão pelo que fazia. Seu legado no futsal e o impacto positivo que deixou em tantos atletas e equipes jamais serão esquecidos", escreveu uma internauta.\nMorte de professor de futsal em Anápolis gera comoção nas redes sociais\nMorre um dos pioneiros da fundação de Ceres\nMorre ex-primeira-dama de Itaberaí